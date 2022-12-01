Интересное 01 декабря 2022, 14:27 Вице-президент РСТЦ Климов рассказал о судьбе торговых центров в России Вице-президент РСТЦ Климов заявил, что в России может закрыться каждый второй ТЦ

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Каждый второй торговый центр в России может закрыться. Таким мнением поделился вице-президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Климов. Об этом сообщило «Радио 1».

Специалист пояснил, что на данный момент открывать торговые центры в России довольно невыгодно. Он рассказал, что с 2008 года у таких организаций втрое сократился доход.

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Эксперт пояснил, что справиться с данной проблемой можно с помощью государственной поддержки, а также создания спецпрограмм по поддержке начинающих бизнесменов, написал «Царьград».

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