Интересное 27 декабря 2023, 15:15 Вице-президент РАН Макаров: за 20 лет исследований в Суздале было открыто более 400 поселений вокруг города

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Вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров в беседе с RT рассказал, что за 20 лет исследований, проводимых в Суздале, было найдено более 400 поселений вокруг города.

По итогам работ ученые создали монографию, в которой говорится, что территория стала основным очагом древнерусского расселения в Северо-Восточной Руси и опорой для формирования княжеской власти.

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В одном из таких поселений специалисты нашли печать Юрия Долгорукого, отметил Макаров.

В 2024 году Суздаль отметит свое 1000-летие.