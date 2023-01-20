Интересное 20 января 2023, 00:13 Вице-президент «Опора России» Шлеменков раскритиковал идею многоэтажек из дерева

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Многоэтажки из дерева не подходят для России, так так технология подготовки материалов является довольно дорогостоящей. Таким мнением поделился вице-президент «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что строить дома из сырого дерева не получится. Такие здания не будут обладать высокой прочностью и быстро придут в негодность. При этом производство подходящего материала является дорогостоящим.

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«Все зависит от соблюдения технологии, если мы относимся к делу серьезно, это хорошо, если мы пытаемся подешевле проскочить, не получится», — рассказал Шлеменков.

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