Интересное 04 июля 2023, 19:09 Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян спрогнозировал появление сотни хилинг-отелей в ближайшие 10 лет

Читать 360tv в

Сотни хилинг-отелей, которые являются модной альтернативой оздоровительным санаториям, появятся в России в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян «Общественной Службе Новостей».

По словам эксперта, уже сейчас представители таких отелей говорят о росте загрузки. Более 80% их гостей — люди до 45 лет. Чтобы бизнес быстрее окупился, в хилинг-отели приглашают психолога, специалиста по йоге и диетолога.

Реклама

Кроме того, среди молодежи также увеличивается спрос и на отдых в санаториях, отметил Мкртчян.