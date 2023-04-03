03 апреля 2023, 15:45
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о датах завершения строительства участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
Хуснуллин заявил о завершении строительства трассы Москва — Арзамас в сентябре
Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса может завершиться уже в текущем году. Такой информацией поделился вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщило ИА «Время Н».
По словам вице-премьера, строительство планируют завершить 9 сентября.
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Также он добавил, что участки трассы от Казани до Екатеринбурга и Тюмени могут построить в 2024 году.
Это произойдет в случае получения финансирования в размере 200 миллиардов рублей. В противном случае работы продлятся до 2025 года.
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