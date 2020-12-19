Виски столетней выдержки найдено в США. Видео

Ник Драммонд (Nick Drummond) и его партнер Патрик (Patrick) купили в деревне Эймс (Нью-Йорк) старый дом и во время его ремонта нашли около 60 бутылок виски, датированных 20-ми годами ХХ столетия. В это время в США действовал «сухой закон», и продажа спиртного была строго запрещена.

Драммонд сообщил телеканалу Fox News, что слышал слухи о том, что этот дом когда-то построили бутлегер и немецкий барон, но им не верил. Однако во время ремонта он обнаружил под полом тайник с 66 бутылками.

Хозяин дома сообщил, что нашел информацию о предыдущем хозяине дома. Адольф Хампфнер действительно был бутлегером и умер при невыясненных обстоятельствах.

По словам Драммонда, и 66 бутылок 13 полны, есть несколько наполовину полных. В остальных спиртное испарилось.

«Всем, кто спрашивает, пробовали ли мы это, мы не пробовали! Но будем! Я не знаю, почему мы еще не сделали этого», — написал Ник в Instagram. Он добавил, что видел бутылки в подполе, но еще не успел до них добраться, все силы отнимает ремонт. Драммонд не исключил, что может продать несколько бутылок.