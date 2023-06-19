19 июня 2023, 23:18
Вирусолог Чепурнов рассказал, способны ли насекомые переносить биологическое оружие
Вирусолог Чепурнов заявил, что насекомые могут быть переносчиками биологического оружия
Насекомые могут стать отличными переносчиками биологического оружия. Такой информацией поделился вирусолог Александр Чепурнов. Об этом сообщила «Звезда».
По словам специалиста, насекомые могут быть эффективны в случаях, когда нет возможности использовать аэрозоли. Для таких целей больше всего подходят кровососущие насекомые, такие как комары. С помощью них можно распространять желтую лихорадку, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, и даже малярию.
Оружие
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