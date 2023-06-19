Интересное 19 июня 2023, 23:18 Вирусолог Чепурнов рассказал, способны ли насекомые переносить биологическое оружие Вирусолог Чепурнов заявил, что насекомые могут быть переносчиками биологического оружия

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Насекомые могут стать отличными переносчиками биологического оружия. Такой информацией поделился вирусолог Александр Чепурнов. Об этом сообщила «Звезда».

По словам специалиста, насекомые могут быть эффективны в случаях, когда нет возможности использовать аэрозоли. Для таких целей больше всего подходят кровососущие насекомые, такие как комары. С помощью них можно распространять желтую лихорадку, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, и даже малярию.