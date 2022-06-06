Виртуальный филиал Русского музея откроют в Ханты-Мансийске

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» появится в Государственном художественном музее (ГХМ) Ханты-Мансийска. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Ugra-news.ru.

9 июня состоится презентация данного проекта. Открывать филиал будут сотрудники Государственного Русского музея. Познакомиться с работой музея можно будет в мультимедийном кинотеатре. Кроме того, там будет работать информационно-образовательный класс. Посетителям представят множество интерактивных прогамм и фильмов.