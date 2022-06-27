Виртуальный археологический музей открылся в Кирове

Музей по исследованию территории фаянсового завода Казариновых открыли в Кирове. Его создали участники археологической лаборатории ВятГУ. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на bnkirov.ru.

Третий полевой сезон начался накануне. Сейчас археологи продолжают работу на территории фаянсового завода Казариновых. Специалисты открыли виртуальный музей, с помощью которого можно фиксировать найденные артефакты. На портал выкладывают фотоснимки необычных находок, места и 3D-модели завода. Посетители онлайн-музея смогут изучить историю завода.