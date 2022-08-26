Виновных в краже дневника дочери Байдена нашли в США

Вину в краже личного дневника дочери американского президента Эшли Байден признали двое жителей штата Флорида. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минюст США.

В ведомстве сообщили, что фигуранты — 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландер. Они «признали вину в заговоре с целью вывоза имущества, похищенного у ближайшего родственника тогдашнего кандидата на общенациональный политический пост».

«Они продали похищенное имущество одной и организаций в Нью-Йорке за 40 тысяч долларов и даже вернулись, чтобы заполучить еще больше имущества, когда получили такую просьбу», — сообщили в ведомстве.

Дневник Эшли Байден украли осенью 2020 года, до вступления Джо Байдена на пост президента США. Вместе с личными записями дочери политика пропали еще несколько вещей.

В ведомстве не упомянули о содержании дневника. В США за это преступление предусмотрено наказание с максимальным сроком до пяти лет лишения свободы. Виновные согласились выплатить компенсацию за причиненный ущерб в размере 20 тысяч долларов каждый. Курландер согласился сотрудничать со следствием.