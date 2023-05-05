05 мая 2023, 13:21
Винный критик Руденко: отечественные вина давно вышли на мировой уровень
Российские вина уже давно вышли на мировой уровень и занимают лидирующие позиции в международных конкурсах. Об этом сообщил винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, отечественная винодельческая продукция неоднократно участвовала в конкурсах во Франкфурте, Лондоне и привозила оттуда золото и серебро.
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Как сообщил сайт Daily Moscow, в основном российские вина составляют конкуренцию в нижнем и среднем ценовом сегменте.
Вино
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