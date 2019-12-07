Видеоигра об Иисусе Христе станет симулятором чудес. Там надо исцелять старушек и крафтить рыбу

Игра-симулятор I Am Jesus Christ («Я Иисус Христос») выходит в Steam. Трейлер появился в YouTube — и уже собрал много дизлайков. При все глубине и остроте темы он показался зрителям скучным. Зато вдохновляет на шутки.

Симулятор расскажет о жизни и деяниях Христа, описанных в Новом Завете. Надо будет путешествовать с апостолами, творить чудеса — а их будет около 30, воскрешать мертвых, превращать воду в вино, ходить по воде и даже бороться с Сатаной. Словом, разработчики собираются показать все — от крещения до распятия и воскресения.

«Каждый игрок сможет прочувствовать себя на месте Иисуса Христа, пережившего множество событий от крещения до смерти и возвращения в мир живых», — рассказали разработчики SimulaM.

Среди заявиленных 30 чудес - хождение по воде, исцеление больных, усмирение шторма и изгнание демонов, предотвращение кораблекрушения, мытье ног блудницам и кормление голодных рыбой. Для использования таких способностей создана шкала святого духа. Она будет расходоваться при совершении необычных поступков и восполняться при помощи молитв. Разработчики обещают выдавать и специальные навыки, но про них пока ничего не ясно.

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Дата выхода игры I Am Jesus Christ еще неизвестна, но ее обещают запустить в ближайшие несколько месяцев. Производством занимается известное польское издательство PlayWay, которое выпустило симуляторы вроде Cooking Simulator, Car Mechanic Simulator и Thief Simulator.

Геймеры не оценили трейлер и обвалили рейтинг игры на YouTube. За сутки он собрал более 300 дизлайков при 900 лайках.

Интернет-пользователи теперь шутят, стоит ли ждать игр с Мохаммедом или Буддой. Они предполагают, что потом могут появиться сиквелы и даже кроссовер со всеми духовными учителями. Другие примеряют идею к популярным франшизам: «Assassin’s Creed: Bethlehem», «Jesus for Rome: Total War», «Jesus: New Vegas» и ждут режим королевской битвы.