Интересное 17 апреля 2023, 18:44 Видеоблогер Штепс рассказал, как создать вирусный ролик Видеоблогер Штепс заявил, что вирусными становятся короткие и смешные ролики

Читать 360tv в

Чтобы ролик стал вирусным, он должен быть простым, коротким и смешным. Кроме того, снят на актуальную тему. Таким мнением поделился видеоблогер, создатель контента на платформе VK Клипы Сергей Штепс. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что чаще всего более популярными становятся ролики, которые снимают спонтанно. В тщательно продуманном контенте обычно чувствуется постановочность.

Реклама

«Другой актуальный тренд, притягивающий зрителя, — это видео, где автор использует шутку или фразу из другого смешного клипа, а потом вставляет это в конце собственного ролика», — отметил блогер.