Видео со спасением собаки с льдины в Башкирии попало на видео

Испуганное животное застряло на льдине и не могло сдвинуться с места. Очевидцы сообщили об этом в МЧС.

Один из спасателей добрался до собаки на катамаране. Попытки затащить животное на плавсредство могли перевернуть судно, и мужчина «отбуксировал» пса на берег, держа за холку.

Как сообщил портал «Дни.ру», на берегу спасателя и собаку встретили аплодисментами.

На суше животное как ни в чем не бывало отряхнуло шерсть и убежало.