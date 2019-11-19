Видео со спасением собаки с льдины в Башкирии попало на видео
В городе Салават в Башкирии спасатель вытащил на берег собаку, которая угодила на тонкий лед пруда и не могла выбраться, сообщил «Пятый канал».
Испуганное животное застряло на льдине и не могло сдвинуться с места. Очевидцы сообщили об этом в МЧС.
Один из спасателей добрался до собаки на катамаране. Попытки затащить животное на плавсредство могли перевернуть судно, и мужчина «отбуксировал» пса на берег, держа за холку.
Как сообщил портал «Дни.ру», на берегу спасателя и собаку встретили аплодисментами.
На суше животное как ни в чем не бывало отряхнуло шерсть и убежало.