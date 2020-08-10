Видео с толкающими троллейбус россиянками попало в Сеть

Видеозапись с толкающими троллейбус жительницами Брянска попало в Сеть. Ролик появился в сообществе соцсети «ВКонтатке» «Брянский водитель».

На кадрах видно, что водитель пытается тронуть транспортное средство, однако у нее ничего не выходит. На помощь пришли пассажирки. Они вышли из троллейбуса и приступили к решительным действиям, пишет сайт myrussialife.

Представительницы женского пола в течение примерно трех минут толкали транспортное средство, чтобы восстановить оборванный контакт. Благодаря совместным усилиям им удалось сдвинуть машину с места, троллейбус продолжил движение.

Автор поста отметил, что «девчонки и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут».