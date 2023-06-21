21 июня 2023, 15:07
Видео с собакой, которая занималась спортом, распространилось в Сети
Очень часто видеоролики с участием домашних питомцев набирают большое количество просмотров в интернете. В этот раз главным героем видео стала собака, которая занимается спортом, сообщил «Ридус».
Четвероногий спортсмен смотрел аэробику по телевизору. Это вдохновило питомца на занятия физической активностью.
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Своим примером собака напомнила пользователям Сети о важности регулярных тренировок и ведения здорового образа жизни.
Видео
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