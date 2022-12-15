Интересное 15 декабря 2022, 13:50 Видео с собакой, которая не смогла выйти из дома из-за снега, распространилось в Сети

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Домашние четвероногие друзья обладают разным темпераментом и чертами характера. И если одни готовы пойти на любые приключения и ничего не боятся, то другие питомцы крайне осторожны и рассудительны, сообщил сайт «Ридус».

Так, например, в Сети набирает популярность видео, где хозяева пытаются всеми силами вытолкнуть свою любимую собаку на улицу. Но вся земля полностью усыпана снегом.

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Такой расклад событий напугал питомца. Владельцы всеми силами пытались вызволить четвероногого на улицу для прогулки.

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Однако собака ни при каких обстоятельствах не собиралась ступать на эту страшную белую пелену в виде снега.