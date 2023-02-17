Интересное 17 февраля 2023, 12:06 Видео с лисой, которая решила перейти на правильное питание, распространилось в Сети

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Очень часто различные видеоролики с участием животных пользуются огромной популярностью у зрителей и набирают миллионные просмотры в Сети. В этот раз главным героем видео стала лиса, которая с большим удовольствием поедала овощи​, сообщил сайт «Ридус».

Выглядеть неотразимо летом и подготовить свое тело к пляжному сезону хотят не только люди, но и животные. Все знают, что для поддержания физической формы необходимо правильно и сбалансированно питаться. Этими знаниями овладела и лиса, которая с аппетитом ела овощи.

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Добрый хозяин предложил лисичке ароматный болгарский перец. На удивление, животное от такой полезной пищи не отказалось, еда пришлась лисе по вкусу.

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