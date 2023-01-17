Интересное 17 января 2023, 12:08 Видео с котом, который украл бутерброд у своего хозяина, разлетелось в Сети Соцсети

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Четвероногие друзья зачастую становятся главными героями случайно снятых видеороликов, которые потом стремительно набирают просмотры и популярность у зрителей в Сети. В этот раз хозяину белого пушистого котика удалось зафиксировать на видео момент изящной кражи бутерброда, сообщил сайт «Ридус».

Питомец подошел к своему делу с огромной аккуратностью и ответственностью. Заприметив никому не нужный бутерброд на тарелке, кот решил его украсть.

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Перед совершением преступления питомец внимательно осмотрелся, после чего действовал очень медленно и осторожно. Изящным движением своей пушистой лапки кот пододвинул бутерброд к себе и быстро скрылся с места преступления.

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