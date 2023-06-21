Интересное 21 июня 2023, 15:08 Видео с котом, который обожает прогулки на яхте, распространилось в Сети

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Смешные видеоролики с участием животных пользуются огромной популярностью у зрителей и набирают миллионные просмотры в интернете. В этот раз героем видео стал кот, который обожает прогулки на яхте, сообщил «Ридус».

Большинство котов не любят водные процедуры и пытаются подальше держаться от различных водоемов. Питомец на видео совершенно не боится воды и наслаждается видами во время прогулки.

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Кроме того, его владелец, который стоит за штурвалом, с большей долей вероятности поощряет храброго кота свежей рыбой.