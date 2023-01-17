Интересное 17 января 2023, 12:11 Видео с кошкой, выпрашивающей у хозяина корм, распространилось в Сети Соцсети

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Очень часто различные видеоролики с участием в них домашних питомцев пользуются огромной популярностью у зрителей и набирают миллионные просмотры в Сети. В этот раз главным героем видео стала кошка, которая слезно выпрашивала у своего хозяина корм, сообщил сайт «Ридус».

В квартире для домашнего питомца была установлена автоматическая кормушка. Это специально приспособление вовремя снабжает животное необходимым количеством корма. Однако когда кошка подошла к автокормушке и не получила свою порцию, она сразу же побежала к хозяину и сообщила ему об этой проблеме.

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Пушистый питомец очень долго мяукал и всеми силами пытался привлечь внимание владельца. Кошке это удалось, она привела своего хозяина к кормушке, подняла лапку и выпросила добавку.

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