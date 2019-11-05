Видео с играющим престарелым леопардом умилило Сеть

Лорд, дальневосточный леопард под номером Leo 10M, снискал популярность еще в 2013 году. Тогда, благодаря его величественному виду, он получил имя Лорд во время всероссийского голосования конкурса «Придумай имя леопарду».

Сейчас Лорду почти 13 лет, что для дальневосточного леопарда весьма преклонный возраст. Как сообщил сайт Русского географического общества, средняя продолжительность жизни представителей его вида в дикой природе составляет 15 лет.

Камера на территории нацпарка сняла видео с игрой Лорда, который явно в свои годы чувствует себя отлично и остается полноправным хозяином территории. Съемка показала, как он оставил на земле поскреб с меткой территории, а после устроил игру с палкой и терся о землю, усиливая запах метки.

YouTube-канал национального парка разместил это видео с комментарием: «Самое яркое и ценное видео получили ученые национального парка «Земля леопарда». Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное настроение, играя перед камерой словно домашний котенок».

Отмечается, что видео стало участником всероссийского конкурса «Фотоловушка-2019».