Видео с хитрым псом-вором завирусилось в Сети

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором хитрый пес обворовал своих собратьев. Во время драки животное украло косточку, сообщил «Ридус».

Между двумя псами завязалась потасовка из-за лакомства. Они рычали друг на друга, чтобы решить, кому же достанется кость. В этот момент третья собака незаметно подкралась, забрала ее и поспешно ретировалась. Такой поступок удивил остальных животных. Заметив пропажу, они замерли и уставились на своего собрата.

Многих пользователей Сети насмешил видеоролик. Под ним образовалось множество ироничных комментариев.

«Ха-хах, тихо стырил и ушел — называется „нашел“», — написал один из пользователей.

«Самый смышленый песель», — похвалил собаку другой.

Ранее пользователей насмешил другой ролик с участием собак. На нем двое животных позировали в образа викингов.