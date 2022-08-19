facebook_pixel
    19 августа 2022, 20:09

    Видео с хитрым псом-вором завирусилось в Сети

    Арина Бобкова

    В Сети набирает популярность видеоролик, на котором хитрый пес обворовал своих собратьев. Во время драки животное украло косточку, сообщил «Ридус».

    Между двумя псами завязалась потасовка из-за лакомства. Они рычали друг на друга, чтобы решить, кому же достанется кость. В этот момент третья собака незаметно подкралась, забрала ее и поспешно ретировалась. Такой поступок удивил остальных животных. Заметив пропажу, они замерли и уставились на своего собрата.

    Многих пользователей Сети насмешил видеоролик. Под ним образовалось множество ироничных комментариев.

    «Ха-хах, тихо стырил и ушел — называется „нашел“», — написал один из пользователей.

    «Самый смышленый песель», — похвалил собаку другой.

    Ранее пользователей насмешил другой ролик с участием собак. На нем двое животных позировали в образа викингов.