Интересное 19 июня 2023, 15:37 Видео с голодным котенком умилило пользователей интернета

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Видео с голодным котенком, который с жадностью пьет из бутылочки с молоком, разлетелось по Интернету. Многих пользователей рассмешило то, с каким энтузиазмом он набросился на еду, написал «Ридус».

На видео изображен рыжий котенок, который, размахивая лапами, пытается ухватиться за бутылочку с молоком. Когда ему удается добраться до соски, он успокаивается и начинает лакать. Кажется, как будто животное не кормили долгое время. Однако в действительности он мог есть всего несколько часов назад.