Видео дня: женщины в Дагестане затащили в гору застрявший в снегу автомобиль

Дагестанские женщины не испугались трудностей и на собственных плечах вытянули из-застрявший в снегу автомобиль. С помощью канатов они затащили заглохшую машину в гору — несколько мужчин помогали им, подталкивая ее сзади. Видео опубликовали в Сети.

На кадрах группа женщин в черной одежде тащит в гору на веревках по глубокому снегу автомобиль «Жигули». Несколько мужчин подталкивают авто сзади.

По данным СМИ, эту картину наблюдали в Цумандинском районе Дагестана. Там прошли сильные снегопады, поэтому автомобили увязали в глубоком рыхлом снегу.