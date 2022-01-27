27 января 2022, 00:18
Видео дня: женщины в Дагестане затащили в гору застрявший в снегу автомобиль
Видео: женщины в Дагестане вытянули на веревках в гору застрявшую в снегу машину «Жигули»
Дагестанские женщины не испугались трудностей и на собственных плечах вытянули из-застрявший в снегу автомобиль. С помощью канатов они затащили заглохшую машину в гору — несколько мужчин помогали им, подталкивая ее сзади. Видео опубликовали в Сети.
На кадрах группа женщин в черной одежде тащит в гору на веревках по глубокому снегу автомобиль «Жигули». Несколько мужчин подталкивают авто сзади.
По данным СМИ, эту картину наблюдали в Цумандинском районе Дагестана. Там прошли сильные снегопады, поэтому автомобили увязали в глубоком рыхлом снегу.