Видео дня: самые обаятельные улыбки Сергея Лаврова

Правда ли, что Сергей Лавров никогда не улыбается? Так считает издание Le Figaro. Что же, в этом видео — несколько десятков доказательств, что нет.

Подборку фотографий с улыбающимся Лавровым опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Самые обаятельные улыбки — со съемок «Вечернего Урганта», форума «Территория смысла», марафона «Новое знание» и официальных переговоров. А на саммите БРИКС Лавров послал воздушный поцелуй своей южноафриканской коллеге.