«Моду делают детали». Российский дизайнер Гуляев рассказал, как всегда выглядеть стильно | 360°

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«Моду делают детали». Российский дизайнер Гуляев рассказал, как всегда выглядеть стильно

Российский дизайнер Гуляев: для стильного образа нужны детали

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Стильные образы не всегда требуют большого вложения денег. Достаточно иметь всего одну базовую вещь, которую можно дополнять различными деталями. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал российский дизайнер, кутюрье и новатор в области меховой моды Игорь Гуляев.

По словам дизайнера, интересно обыграть можно любую базовую вещь в гардеробе. В качестве примера он привел слова известного модельера Коко Шанель о маленьком черном платье.

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«Детали делают моду. Почему говорят, что у каждой девушки должно быть черное базовое платье? Потому что при таком платье вы можете, обыграв его разными деталями, шарфиками, поясами, изменить его настолько, что образы будут совершенно разными», — пояснил Гуляев.

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По его словам, если надеть с таким платьем кожаную косуху, то получится образ рокерши, а если накинуть классический жакет, то будет образ деловой леди. Для более повседневного лука подойдет пиджак с мужского плеча большого размера и грубые ботинки.

«Нужно подобрать свой стиль и найти свою сегодняшнюю волну. Можно и не дорого одеваться стильно», — заявил дизайнер.

Он посоветовал надевать то, в чем чувствуешь себя максимально комфортно и уверенно.

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