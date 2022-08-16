Ветсанэксперт Митина рассказала, как выбрать спелый и качественный арбуз

Август — сезон арбузов. Однако при выборе этого лакомства необходимо учитывать ряд правил, чтобы не нарваться на некачественный продукт. Таким мнением поделилась эксперт государственной ветеринарной службы на Даниловском рынке Ирина Митина. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, не стоит приобретать арбуз у непроверенных продавцов. Лучше обращать внимание на официальные торговые площадки, так как там вся продукция является сертифицированной.

При покупке необходимо обращать внимание на внешний вид ягоды. Форма должна быть круглой или вытянутой к краям. Кроме того, на арбузе не должно быть трещен. Через них в ягоду могут попасть вредные бактерии.

«В целях безопасности также не следует покупать разрезанные на куски арбузы или соглашаться на то, чтобы вам продемонстрировали мякоть плода. В разрезанный арбуз могут легко проникнуть микроорганизмы. Также стоит остерегаться излишне мягких мест на арбузе. Это говорит о том, что арбуз во время сбора или транспортировки был сильно ударен, а места удара начинают портиться быстрее всего», — пояснила специалист.