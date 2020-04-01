Вьетнамец сделал Toyota Land Cruiser 200 из дерева

На сборку автомобиля у вьетнамца ушло пять досок. Для воссоздания машины он сначала распечатал ее на принтере в нужном размере. После вырезал все по шаблону. Лобовое стекло, фары, фонари, ходовые огни сделаны из пластика и фольги.

У деревянной модели поворачиваются колеса, открываются все двери, капот, багажное отделение.