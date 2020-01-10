Ветеринары рассказали, как контролировать агрессивных домашних питомцев

Домашних кошек в случае агрессии с их стороны специалисты посоветовали обрызгивать водой из пульверизатора. Однако уточняется, что этот метод подходит не всем, и приучать питомца к порядку стоит с раннего возраста.

«Кошки могут кусаться и царапаться во время болезни, так как у них включается инстинкт самосохранения», — процитировал замечание ветеринаров портал «Дни.ру».

В случае агрессии во время игры процесс необходимо остановить, чтобы дать животному понять, что оно провинилось.

Отмечается, что кошки не переносят громких звуков. Так что повысить голос или бросить какой-нибудь предмет на пол — одно из подходящих средств. А вот применять физическую силу нельзя, чтобы питомец не затаил обиду и не стал еще более агрессивным.

Ветеринары отметили, что для собак лучшим вариантом является обучение команде «Фу».

Таких животных, как еноты и хорьки, специалисты посоветовали дрессировать с помощью еды. Например, в кулак может быть спрятан кусочек яблока или сыра. Лакомство зверек получит только в том случае, если будет вести себя хорошо. Такая метода быстро отучает животных от нежелательного поведения.

Ветеринары также отметили, что еноты бывают агрессивными в брачный период. В такое время животных лучше не трогать.