Интересное 18 января 2023, 14:47 Ветеринар Уражевский рассказал, стоит ли стерилизовать домашнюю собаку Ветеринар Уражевский: плюс в стерилизации состоит в том, что собака не забеременеет

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Президент союза кинологических организаций России (СКОР), ветеринарный врач Владимир Уражевский в разговоре с РИА ФАН рассказал, стоит ли стерилизовать домашних собак.

Плюс в стерилизации состоит в том, что собака случайно не забеременеет, отметил ветеринар.

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«Если собака живет безнадзорно, имеет свободный доступ к прогулкам и общению с другими животными, например, за городом, на даче, либо гуляет без поводка, то это просто необходимо делать», — добавил эксперт.

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Уражевский напомнил, что при стерилизации и кастрации у животного меняется гормональный фон. Оно может стать менее активным и быстро набирать вес. По словам ветеринара, если нет возможности контролировать и убирать за собакой, то лучше ее стерилизовать.