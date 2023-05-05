Интересное 05 мая 2023, 13:20 Ветеринар Труфанов посоветовал не использовать привычные человеку продукты в качестве лакомства для собак

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Собачьи лакомства необходимы для поощрения питомцев во время дрессировки. О том, какие продукты полезны для этих целей, рассказал ветеринар Иван Труфанов в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, в качестве лакомств при дрессировке отлично подойдут кусочки мяса в виде шариков или снеки. Чтобы отвлечь внимание собаки во время груминга, можно дать ей погрызть колбаски и вяленое мясо.

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Ветеринар посоветовал не баловать питомца продуктами, которые входят в рацион человека.