Ветеринар Шеляков рассказал, как найти кошку, спрятавшуюся под капотом машины | 360°

Интересное 09 ноября 2022, 05:27 Ветеринар Шеляков рассказал, как найти кошку, спрятавшуюся под капотом машины

Читать 360tv в

Осенью многие кошки прячутся под капотом и в колесных арках автомобилей. Таким образом они пытаются просушить намокшую шерсть. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как обнаружить животное в машине. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что старт движения машины может быть смертельно опасным для животного. Кошка рискует получить серьезную травму. Поэтому стоит проверить автомобиль перед тем, как тронуться.

Реклама

Эксперт посоветовал постучать по капоту перед началом движения. Громкий звук спугнет животное, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Не поленитесь открыть капот, но часто визуальный осмотр не дает результата. Можно перед тем, как тронуться, нажать на клаксон», — отметил Шеляков.