Интересное 28 марта 2023, 13:44 Ветеринар Шеляков объяснил причину долголетия тюменского кота, прожившего 26 лет

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Чаще всего долголетие зависит от генетики, однако немаловажную роль играют правильное питание и забота о питомце. Таким образом ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал рекорд долгожительства тюменского кота Дашуна, умершего в возрасте 26 лет. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Генетика. Здесь другого нет объяснения. Различные попытки связать со здоровым образом жизни… не всегда это зависит от питания, условий содержания. Во многом зависит, конечно, но окончательную точку ставит генетика», — сообщил ветеринар.

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По его словам, средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет 15 лет. Однако в его практике встречались случаи, когда кошки доживали и до 23 лет.