Интересное 21 апреля 2023, 16:31 Ветеринар Шеляков назвал производство наркоза для животных «золотой жилой»

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Освоение производства наркоза для животных станет прибыльным бизнесом для российских фармпредприятий. Об этом сообщил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, сегодня 100 миллиграммов препарата для наркоза стоят пять тысяч рублей. Если отечественные предприятия освоят такое производство, то им удастся открыть новую «золотую жилу».

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Как сообщил сайт Daily Moscow, на сегодняшний день в России такие препараты не выпускаются, в основном их завозят из Франции и США.