Ветеринар рассказала, как уберечь животное от опасностей во время Нового года

Во время украшения жилья к Новому году крайне важно обезопасить своих питомцев. Таким мнением поделилась ветеринарный врач Ольга Михеева. Об этом сообщила «Газета.ru».

Врач подчеркнула, что домашнее животное может получить рану из-за стеклянных украшений. Также гирлянда может ударить питомца током. Лучше всего вешать украшения в труднодоступных местах, к примеру, под потолком и на верхних полках.

Вместо натуральной ели лучше поставить в доме искусственную, так как при падении настоящей животное может получить травму, передали «Аргументы и факты».