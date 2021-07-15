Ветеринар рассказал о правилах перевозки животных в самолетах и на поездах

Отправляясь в путешествие, многие не хотят расставаться со своими питомцами даже на короткое время. Кто-то оставляет животное у друзей или родственников, а кто-то предпочитает возить его с собой. О том, какие требования выставляют авиакомпании для путешественников с собаками или кошками, рассказал ветеринар Александр Васильев. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Специалист напомнил, что перед бронированием билета необходимо заказать услугу под названием «Провоз животного в салоне или в багажном отсеке». Самолеты располагают всеми возможностями, при условии, что животное будет находиться в специальной клетке или контейнере. В салон также можно брать питомцев, но их вес не должен превышать восемь килограммов. Тех кошек и собак, которых транспортируют в багажный отсек, оформляют как особый багаж.

Васильев рассказал, что с прошлого года в России изменись правила провозки животных на РЖД. Теперь для питомца нужно покупать отдельный билет, поскольку они считаются ручной кладью. Правило работает в том случае, если вес животного превышает 20 килограммов. А в вагоны с повышенной комфортностью четвероногих не пускают вовсе. При любых нарушениях проводники вправе высадить хозяина вместе с животным.