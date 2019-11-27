Ветеринар рассказал о минусах открытых подвалов для животных

Постановление правительства об изменениях в правила содержания общего имущества в многоквартирных домах подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Теперь продухи в подвалах, а также технических подпольях управляющие компании будут обязаны круглый год держать открытыми.

Новое правило обеспечит необходимый режим влажности и температуры, а также не даст бездомным животным умереть на улице от холода. Кроме того, животные не окажутся в подвале замурованными.

Юлия Бубликова согласилась, что держать вентиляционные отверстия подвалов закрытыми негуманно. Однако она признала ситуацию не однозначной. Ведь это также может привести к распространению инфекций и паразитов. Пострадают в таком случае жильцы первых этажей и домашние питомцы.

«Данное постановление — это двоякое решение проблемы. С одной стороны, оно привлекает внимание людей к этой теме, кто-то даже пытается строить отдельные домики для кошек, чтобы они не жили в подъездах и подвалах. Однако это тоже не очень удобное решение, оно должно быть более глобальным — бездомных животных нужно расселять, вылавливать, регулировать численность путем стерилизации, пристраивать в добрые руки», — объяснила ветеринар.