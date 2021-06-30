Ветеринар рассказал, как обезопасить животных в жару

От аномальной жары страдают не только люди, но и домашние питомцы. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал Ura.ru об опасностях, которые угрожают в жару домашним животным.

Специалист отметил, что в жаркую погоду ни в коем случае нельзя оставлять животное в машине — на солнце автомобиль нагревается очень быстро, что может привести к серьезным последствиям для собаки или кошки.

«Даже если машина стоит в тени, она нагревается за две-три минуты, на солнце за одну минуту. Неправильное обращение с животными может привести к летальному исходу», — предупредил ветеринар.

Он также отметил, что в жару лучше не надевать на собаку намордник. Дело в том, что система терморегуляции у собак устроена не так, как у людей: они охлаждаются, дыша через рот. Намордник же может помешать этому процессу.

«Организм собаки устроен так, что при перегреве выход тепла идет как раз через легкие. Собаке нужно открыть рот, достать язык и часто дышать, таким образом она охлаждается. В наморднике может быть недостаточное раскрытие рта, и животное может испытывать перегрев без возможности охладиться», — заключил специалист.