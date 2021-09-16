Ветеринар рассказал, чем опасен для животных обычный шампунь

Обычный шампунь для людей может быть крайне вреден для животных. Он может даже привести к смерти любимого питомца. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Nation News.

«Используя моющее средство, необходимо следить, чтобы оно было ветеринарным. Отличие от человеческого в том, что шампуни для животных не дают пены. Это очень важно, поскольку, к сожалению, бывают случи, когда животное активно сопротивляется и захлебывается этой пеной», — объяснил врач.

Он также предупредил, что обилие ароматических веществ в шампунях для людей может быть крайне неприятно для питомцев. Сильнее всего животные реагируют на цитрусовые ароматы.

По словам эксперта, мыть кошку слишком часто — не лучшая идея, так как эти животные сами по себе являются довольно чистоплотными. Врач подчеркнул, что стоит обращать внимание на образ жизни домашнего животного, однако с дерматологической точки зрения достаточно купать питомца раз в полгода. Собак же рекомендуется мыть намного чаще, так как эти животные любят пачкаться в грязи.

Врач порекомендовал также не пренебрегать обращением к специалистам. Он может проводить ряд гигиенических процедур, например, чистку зубов.

«Сложно представить, что взрослая кошка откроет рот и даст нам спокойно это сделать. Но если приучить с детства, как делают с выставочными животными, она привыкнет и не будет думать, что это нечто неприятное или страшное», — пояснил Шеляков.