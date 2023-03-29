Интересное 29 марта 2023, 18:07 Ветеринар Пригорнева рассказала, что помогает собаке ориентироваться в пространстве

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Благодаря своему обонянию собаки различают предметы и хорошо ориентируются в пространстве. Об этом изданию «Москва 24» рассказала ветеринар государственной Тушинской ветеринарной клиники Анастасия Пригорнева.

Собаки имеют более 200 миллионов обонятельных рецепторов, с помощью которых они способны различать предметы даже на больших расстояниях. Благодаря ним собака может учуять запах другого животного даже за километр, передал RT слова специалиста.

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Пригорнева отметила, что лучше всего обоняние развито у служебных и охотничьих собак.