Интересное 18 ноября 2022, 20:33 Ветеринар Петухов рассказал, как помочь питомцу после операции Ветеринар Петухов посоветовал следить за питанием животного после операции

Читать 360tv в

Порой домашнему питомцу требуется операция. Врач первой категории ветеринарного участка «Красная Пахра» Алексей Петухов рассказал, как позаботиться о животном после вмешательства. Об этом сообщила «Москва24».

Медик пояснил, что после операции животному требуется особый уход, а также правильный рацион. Важно соблюдать все рекомендации, которые дал хирург.

Реклама

«Очень важно наблюдать за состоянием швов — следить за чистотой и за тем, чтобы питомец не зализывал это место. При ухудшении самочувствия животного как можно скорее сообщайте об этом ветеринарному специалисту», — отметил эксперт.

Реклама

Петухов рассказал, что важно следить за покоем питомца. В случае излишней активности животное может травмироваться. Важно выгуливать питомца ежедневно, однако выбирать для прогулок нужно ровную поверхность. Также стоит отказаться от игр на улице. Кроме того, не стоит давать животному ложиться спать рядом с батареей или же, напротив, около сквозняка.