Интересное 01 марта 2023, 21:56 Ветеринар опроверг мифы о кастрации животных Ветеринар Суаро заявила, что кастрация не вредит животным

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Вопреки распространенному мнению, кастрация не вредит здоровью животных. Напротив, она может защитить их от ряда заболеваний. Такой информацией поделился ветеринарный врач Анна Суаро, сообщило издание «Сова».

Процедура кастрации представляет собой удаление матки и яичников у самки и семенников у самцов. После нее животные получают иммунитет к раку семенников, молочной железы и матки.

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Кроме того, у особей женского пола после стерилизации не разовьется пиометра, написало РИА ФАН.