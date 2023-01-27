Интересное 27 января 2023, 15:40 Ветеринар объяснил причины погони собак за кошками Ветеринар Богдан Галкин: желание догнать кошку может быть вызвано собачьим инстинктом

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При виде кошек большинство собак рванутся в погоню. О причинах такого поведения животных рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, желание догнать кошку вызвано у собак врожденным инстинктом. По своим размерам кошки намного меньше, это заставляет собак видеть в них потенциальную добычу. Зачастую питомцы просто хотят порезвиться и поиграть.

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Ветеринар подчеркнул, что в природе собаки обычно живут стаями, поэтому они с большим интересом заводят новые знакомства с другими животными.