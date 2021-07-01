Ветеринар объяснил, почему нельзя брить питомцев в жару

В жару многие хозяева коротко стригут своих собак и кошек, надеясь таким образом помочь им охладиться. Ветеринарный врач и кинолог Владимир Уражевский объяснил «Ридусу», почему делать этого не стоит.

Дело в системе терморегуляции, которая у собак и кошек отличается от человеческой. Потовые железы у них расположены на подушечках лап, собаки еще охлаждаются, дыша с открытым ртом. Поэтому отсутствие шерсти никак не поможет животным охладиться. Эксперт также отметил, что некоторым породам бритье категорически противопоказано и может навредить.

«Например, к таким относятся среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка, пиренейская горная собака и многие-многие другие. Зимой густая шерсть защищает их от холода, а летом, наоборот, защищает от перегрева и солнечных ожогов. Поэтому стричь их не нужно, это может плохо отразиться на здоровье», — предупредил ветеринар.

Брить кошек тоже не нужно — их шерсть хорошо справляется с терморегуляцией, а также кошка сама может найти наиболее прохладное и комфортное для себя место в доме. Если кошка выходит гулять на улицу, отсутствие шерсти может спровоцировать перегрев и солнечные ожоги.

«Вместо стрижки лучше обеспечить питомцу комфортные условия в доме: проветривать помещение, не оставлять их в закрытых пространствах, включать кондиционер и так далее», — заключил Уражевский.