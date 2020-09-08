Ветеринар назвал смертельно опасные для питомцев домашние цветы
Серьезный ущерб может быть нанесен здоровью любимца, если пес или кот грызет азалии, лилии, хризантемы, диффенбахии, драцены, гортензии, фикусы и плющи. Пашкевич отметил, что последствиями такой «трапезы» нередко становятся аллергия, химический ожог губ и языка, рвота, диарея, поражение пищевода, гастрит, язва и судороги.
Продолжительные судороги могут привести к прекращению дыхательной и сердечной деятельности. Помимо прочего, есть опасность появления осложнений в работе мозга и почек. Еще растения, содержащие грубые растительные волокна, вызывают непроходимость кишечника, а иногда перфорацию и кровотечение, информирует портал «Ридус».
По словам специалиста, при отравлении животного нужно в срочном порядке обратиться в ветклинику. Если у собаки или кошки легкое недомогание, можно использовать средства из домашней аптечки. Пашкевич предложил при необходимости дать питомцу активированный уголь и энтеросгель.
Эксперт добавил, что нельзя вызывать у животных рвоту в домашних условиях. Так можно лишь усугубить ситуацию.