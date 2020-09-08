Ветеринар назвал смертельно опасные для питомцев домашние цветы

Ветеринарный врач Андрей Пашкевич назвал смертельно опасные для питомцев комнатные цветы. Он пояснил, что нередко животные едят листья растений.

Серьезный ущерб может быть нанесен здоровью любимца, если пес или кот грызет азалии, лилии, хризантемы, диффенбахии, драцены, гортензии, фикусы и плющи. Пашкевич отметил, что последствиями такой «трапезы» нередко становятся аллергия, химический ожог губ и языка, рвота, диарея, поражение пищевода, гастрит, язва и судороги.

Продолжительные судороги могут привести к прекращению дыхательной и сердечной деятельности. Помимо прочего, есть опасность появления осложнений в работе мозга и почек. Еще растения, содержащие грубые растительные волокна, вызывают непроходимость кишечника, а иногда перфорацию и кровотечение, информирует портал «Ридус».

По словам специалиста, при отравлении животного нужно в срочном порядке обратиться в ветклинику. Если у собаки или кошки легкое недомогание, можно использовать средства из домашней аптечки. Пашкевич предложил при необходимости дать питомцу активированный уголь и энтеросгель.

Эксперт добавил, что нельзя вызывать у животных рвоту в домашних условиях. Так можно лишь усугубить ситуацию.