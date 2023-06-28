28 июня 2023, 15:25
Ветеринар Наумова: вентилятор и питье помогут домашним питомцам пережить жару
Кошки и собаки очень плохо переносят жаркую погоду. Пережить летний сезон им помогут обильное питье и вентилятор, сообщила ветеринар Маргарита Наумова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, вода в мисках питомцев должна быть всегда чистой и свежей, для охлаждения жидкости можно добавить лед. Также следует регулярно проветривать помещение и не оставлять животных в комнате под лучами солнца.
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Ветеринар порекомендовала отказаться от активных тренировок и прогулок с домашними животными в жару.
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