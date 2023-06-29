Интересное 29 июня 2023, 13:39 Ветеринар Наумова: собаки со слабым иммунитетом могут заразиться инфекциями после купания в водоемах

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В реках и озерах содержится большая концентрация вредных веществ и возбудителей различных заболеваний. Собаки с ослабленным иммунитетом наиболее подвержены заражению после купаний в таких водоемах, сообщила ветеринар Маргарита Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в воде питомец может пораниться о разбитое стекло и занести инфекцию. Также у собак со слабым иммунитетом чаще развиваются болезни дыхательной системой, пищеварения и кожи.

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Ветеринар отметила, что в жару владельцам таких питомцев стоит приобрести вентилятор и обеспечить собаку обильным питьем.