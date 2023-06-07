Интересное 07 июня 2023, 17:22 Ветеринар Наумова рассказала, какой лоток лучше всего подходит для кошек Ветеринар Наумова: лучше выбирать емкость глубиной 8–15 сантиметров

Читать 360tv в

Лотки, выполненные из пластмассы, керамики, металла или дерева, лучше всего подойдут кошкам. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила ветеринар Маргарита Наумова.

Что же касается глубины лотка, ветеринар объяснила, что слишком глубокий для кошки будет неудобен.

Реклама

«Оптимальные размеры лотка для кошек — 50 × 40 × 15 сантиметров. Не стоит выбирать слишком маленький, иначе кошке будет неудобно справлять свои нужды. Обычно глубина составляет от 8 до 15 сантиметров», — добавила Наумова.

Например, лоток, выполненный из пластмассы или керамики, легко моется, а металлический может распространять неприятный запах.