Интересное 28 августа 2023, 12:53 Ветеринар Наумова рассказала, что приучать котят к поглаживаниям необходимо постепенно

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Ветеринарный врач Маргарита Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что приучать котенка к поглаживаниям необходимо постепенно, поскольку ему незнакомо чувство прикосновения.

Котята могут чувствительно отнестись к новым ощущениям. Им необходимо дать время привыкнуть.

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«Изучите предпочтения своего котенка: каждый кот имеет свои предпочтения в отношении места и силы прикосновения», — добавила врач.

Если животное отказывается от прикосновений, то насильно его гладить не стоит, заключила Наумова.